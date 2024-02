Politische Kultur Menschen in Großstädten am zufriedensten

Die rheinland-pfälzischen Großstädter sind mit der Politik im Land zufriedener als die Bevölkerung in den ländlichen Regionen - am unzufriedensten sind aber die Menschen in den mittelgroßen Städten. „Trier, Koblenz, Mainz und Ludwigshafen sind die Leuchttürme der Zufriedenheit“, sagte Projektleiter Uwe Jun bei der Vorstellung der Zwischenergebnisse des ersten Rheinland-Pfalz Monitors am Mittwoch in Mainz.