Menschenhändler in Spanien festgenommen

Saarbrücken Ein Familienclan hat seinen Lebensunterhalt mit Menschenhandel finanziert. In Spanien nahm die Polizei jetzt mehr als ein Dutzend Mitglieder der Bande fest. Spuren der Entführer führen ins Saarland.

Ein knappes Jahr nach der Entführung einer 22-jährigen Frau von einem Straßenstrich im Saarland hat die Polizei Mitglieder eines Menschenhändlerrings festgenommen. Es handle sich um einen osteuropäischen Familienclan, der seinen Lebensunterhalt ausschließlich mit Geldern aus Zwangsprostitution finanziere, teilte das Landespolizeipräsidium in Saarbrücken am Freitag mit. Die Bande sei europaweit tätig gewesen.

Gemeinsame Ermittlungen mit der spanischen Polizei hatten bereits Ende Oktober zu der Festnahme von 16 Familienmitgliedern im Alter zwischen 18 und 48 Jahren in der spanischen Stadt Alzira geführt. Zwei Mitglieder der Bande hatten die 22-jährige, aus Rumänien stammende Prostituierte am 1. Dezember 2018 von dem Straßenstrich vor einer Diskothek in Saarbrücken nach Valencia entführt und diese dort gezwungen, sich weiter zu prostituieren.