Mercedes-Pilot Bottas schnappt sich Nürburgring-Pole

Nürburg Der Finne Valtteri Bottas hat sich für das Formel-1-Comeback in Deutschland den besten Startplatz gesichert. Der Mercedes-Teamkollege von WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton schnappte sich mit einer Hammer-Runde zum Schluss in der Qualifikation zum Grand Prix der Eifel die 14. Pole Position seiner Karriere.

Es war die dritte Pole von Bottas in dieser Saison. Hamilton wurde am Samstag auf dem Nürburgring Zweiter. Der Engländer kann am Sonntag (14.10 Uhr/RTL und Sky) mit seinem 91. Grand-Prix-Sieg mit Rekordhalter Michael Schumacher gleichziehen. Max Verstappen im Red Bull musste sich mit Platz drei begnügen.