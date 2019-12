Merk in Lauterns Aufsichtsrat: „Größter Gegner ist die Zeit“

Kaiserslautern Keine Überraschung am Betzenberg: Der frühere Weltschiedsrichter Markus Merk schafft es mit deutlicher Mehrheit in den Aufsichtsrat des FCK. Ein ehemaliger Meisterspieler bleibt dagegen außen vor.

Mit einer deutlichen Mehrheit ist der dreimalige Weltschiedsrichter Markus Merk am Sonntag in den Aufsichtsrat von Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern gewählt worden. 1747 stimmberechtigte Mitglieder kamen zu der mit Spannung erwarteten Mitgliederversammlung beim angeschlagenen Verein auf den Betzenberg.

Merk kündigte bereits an, Wagner nachträglich in den Rat zu berufen, wie es die Satzung ermöglicht. Dort trifft das Quintett künftig auf das letzte verbliebene Mitglied Fritz Fuchs. „Die Situation ist so prekär. Ich hätte es mir nie verziehen, es nicht wenigstens versucht zu haben, Verantwortung zu übernehmen“, sagte Merk zu Beginn seiner mit Standing Ovations gefeierten Rede.