Merkel sagt wegen Gewalttat in Hanau Besuch in Halle ab

Gerald Haug, Klimaforscher, steht neben einem Schild mit dem Logo der „Leopoldina“. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild.

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel hat wegen des Gewaltverbrechens mit vielen Toten in Hanau einen geplanten Besuch in Sachsen-Anhalt abgesagt. Sie werde an diesem Donnerstag nicht wie geplant zum Amtswechsel an der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina nach Halle fahren, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert im Kurznachrichtendienst Twitter mit.



„Die Bundeskanzlerin lässt sich fortlaufend über den Stand der Ermittlungen in Hanau unterrichten.“