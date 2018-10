später lesen Merkel warnt vor Nationalismus: „Wehret den Anfängen“ FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vor wachsendem Nationalismus in Deutschland gewarnt. „Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der es wieder sehr viel um Haltung und Überzeugungen geht - darum, nicht falsche Kompromisse zu machen, nicht einfach mal so ein bisschen wegzuhören“, sagte sie am Freitagabend in Neunkirchen beim Landesparteitag der saarländischen CDU. dpa