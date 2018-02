später lesen Merkel würdigt Altkanzler Kohl als großen Staatsmann FOTO: Wolfgang Kumm FOTO: Wolfgang Kumm Teilen

CDU-Chefin Angela Merkel hat den verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl als großen Staatsmann gewürdigt. Kohl habe sich bereits zu Lebzeiten durch seinen unermüdlichen Einsatz für ein friedliches Europa ein Denkmal gesetzt, sagte die Kanzlerin am Montag bei der Eröffnung der CDU-Parteitags in Berlin. Deutschland habe mit dem aus Ludwigshafen stammenden Kohl einen großen Staatsmann, einen überzeugten Europäer und einen beeindruckenden Menschen verloren. Der langjährige CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler war am 16. Juni 2017 im Alter von 87 Jahren gestorben. Er wurde in Speyer beerdigt dpa