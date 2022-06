Altkanzlerin : Merkel zieht es als Kanzlerin a.D. an Mosel, Rhein und Saar

Berlin Angela Merkel möchte nach ihrer Kanzlerschaft den Westen Deutschlands besser kennenlernen. Auch die Moselschleife und eine Sehenswürdigkeit in Trier stehen dabei auf der Reise-Wunschliste der Alt-Kanzlerin.

Angela Merkel (CDU) will nach ihrer 16-jährigen Kanzlerschaft in ihrem neuen Lebensabschnitt den Westen Deutschlands näher kennenlernen. „Ich bin selten zweckfrei in den alten Bundesländern gewesen“, sagte die frühere Kanzlerin dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND/Samstag). „Ich bin nie einfach so auf der Loreley gewesen oder an der Moselschleife oder alleine im Trierer Dom oder Speyerer Dom“, ergänzte die in Ostdeutschland aufgewachsene Merkel.