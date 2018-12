später lesen Mertin: Bedienstete im Strafvollzug leisten wichtige Rolle FOTO: Christian Charisius FOTO: Christian Charisius Teilen

Twittern

Teilen



Justizminister Herbert Mertin (FDP) hat zu Weihnachten den Bediensteten im Strafvollzug für ihre Arbeit gedankt. Das teilte das Justizministerium mit. Bei einem Besuch in der Jugendstrafanstalt in Schifferstadt am Montag erklärte Mertin, Vollzugsanstalten müssten pausenlos funktionieren, „um ihre wichtige gesellschaftliche Aufgabe zu erfüllen“. dpa