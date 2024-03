Justizminister Mertin: Bund beim Cannabisgesetz „rücksichtslos“

Die Justiz habe sich auch nicht besser auf diese Regelung vorbereiten können. „Vorbereitung heißt in diesem Fall nämlich nur, alle Verfahren zu identifizieren, die von der Gesetzesänderung betroffen sein könnten.“ Das hätten die Staatsanwaltschaften des Landes längst getan. „Vorbereitung heißt aber nicht, die Verfahren bereits abschließend zu prüfen und in der Sache zu entscheiden. Vor Inkrafttreten des Gesetzes wäre das in einem Rechtsstaat aus rechtlichen Gründen unzulässig, aber auch schon aus praktischen Gründen völlig unrealistisch.“