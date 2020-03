Mertin erwartet mehr Verfahren wegen Hasskriminalität

Mainz Der Bundestag hat mit der Beratung über ein neues Gesetz begonnen. Auf die Amtsgerichte dürften damit neue Verfahren zukommen. In dieser Legislaturperiode wurde die Justiz um nahezu 300 Stellen aufgestockt.

Das Gesetz als Konsequenz aus der Zunahme rassistischer Gewalttaten wurde in der vergangenen Woche in erster Lesung im Bundestag behandelt. Der Entwurf sieht vor, dass die Straftatbestände der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, der Billigung von Straftaten und der Bedrohung erweitert werden. Für öffentliche Beleidigungen soll es eine höhere Strafandrohung geben.

Eine weitere Maßnahme sei die seit Jahresbeginn wirksame Konzentration von Abschiebehaftsachen auf vier Amtsgerichte gewesen. In der Vergangenheit hätten manche Amtsgerichte in zwei Jahren vielleicht nur einen solchen Fall gehabt. „Dann war es für dieses Gericht schwierig, sich der komplexen Materie zu stellen und in der gebotenen kurzen Zeit eine Entscheidung zu treffen, die den hohen Anforderungen des Bundesgerichtshofs in dieser Frage gerecht wird.“

Von 2017 bis 2020 wurden in Rheinland-Pfalz insgesamt 60 neue Stellen für Richterinnen und Richter und 17 neue Stellen für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte geschaffen. Zudem wurden in diesen vier Jahren 33 zusätzliche Stellen für Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger sowie 46 zusätzliche Stellen für Anwärter in der Rechtspflege geschaffen. Hinzu kamen sechs neue Stellen für Amtsanwälte, 36 für Justizfachwirtanwärter, 78,5 zusätzliche Stellen für Justizbeschäftigte in den Geschäftsstellen und im IT-Bereich sowie 18 zusätzliche Stellen für den Justizwachtmeisterdienst. Insgesamt habe es somit über alle Dienste hinweg in dieser Legislaturperiode einem erheblichen Personalaufbau in der rheinland-pfälzischen Justiz von nahezu 300 Stellen gegeben.