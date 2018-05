später lesen Mertin: Rechtskunde für Flüchtlingskinder in Schulen unnötig FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Anders als Hessens Regierungschef Volker Bouffier (CDU) hält der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) eigenen Rechtskundeunterricht für Flüchtlingskinder an Schulen nicht für nötig. Mit Blick auf derartige Kurse an Volkshochschulen für Asylbewerber teilte er in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der CDU mit: „Eine Ausweitung des Projekts durch die Justiz auf den Schulunterricht ist nicht geplant.“ Denn an den rheinland-pfälzischen Schulen gebe es schon längst Rechtsunterricht im Rahmen von verschiedenen Fächern. dpa