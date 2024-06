Quartalszahlen Messe München mit starkem Umsatz

München · Die Messe München hat im vergangenen Jahr 441 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet - so viel wie noch nie in einem Jahr ohne die Baumaschinenmesse Bauma. „Wir haben unsere Ziele beim Umsatz und bei den Zahlen für Aussteller und Besucher bei weitem übertroffen, obwohl es von den Veranstaltungen her ein turnusgemäß schwaches Jahr war“, sagten die Messechefs Reinhard Pfeiffer und Stephan Rummel am Donnerstag.

27.06.2024 , 13:20 Uhr

Die Auto- und Verkehrsmesse IAA in der Messe München. Foto: Martin Schutt/dpa

Der Gewinn der Messegesellschaft, die unter anderem dem Freistaat und der Stadt München gehört, lag mit 26 Millionen Euro allerdings fast die Hälfte unter dem Vorjahr. Hauptgrund seien hohe Investitionen gewesen, teilte sie mit. Die Auslandstöchter, vor allem in China, trugen fast 100 Millionen Euro zum Umsatz bei. Die größten Treiber im Kerngeschäft in München seien die komplett ausgebuchte Bau-Messe, die Reise- und Freizeitmesse Free und die Transport-Logistic-Messe gewesen, sagte Pfeiffer. Der positive Trend setze sich in München dieses Jahr fort, Wirtschaft und Wissenschaft suchten verstärkt diese Bühnen. © dpa-infocom, dpa:240627-99-553123/2

(dpa)