Kirche Messen und Prozessionen: Katholiken feiern Fronleichnam

Tausende Katholiken in Rheinland-Pfalz und Hessen haben am Donnerstag mit Messen und Prozessionen das Fronleichnamsfest gefeiert. In Mainz etwa schloss sich einem Gottesdienst im Dom eine Prozession durch die Altstadt mit feierlichem Segen in einer Regenpause an, wie die Diözese mitteilte, die zu einem Drittel in Rheinland-Pfalz und zwei Dritteln im benachbarten Hessen liegt. Im Gottesdienst hatte der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf gemahnt: „Wir erleben auch in der Kirche Konflikte, Neid und andere Formen der fehlenden Gemeinschaft. Wenn wir Eucharistie feiern, müssen wir dies in der Bereitschaft tun, zu einer tieferen Einheit zusammenzuwachsen und gleichzeitig die Vielfalt der Kirche als Reichtum zu erfahren und zu gestalten.“