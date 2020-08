Messer-Angriff: „Kein Zusammenhang zu politischer Gesinnung“

Eine Polizeistreife fährt zu einem Einsatz. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Zweibrücken Ein tödlicher Messerangriff eines Mannes auf seinen Nachbarn in Zweibrücken hat den Ermittlern zufolge wohl keinen politischen Hintergrund. Nach bisherigen Erkenntnissen stehe die Tat in „keinerlei Zusammenhang mit der politischen Gesinnung des Beschuldigten“, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Die Auswertung von Bildmaterial habe zwar ergeben, dass der 34-jährige Deutsche 2019 an mehreren Veranstaltungen der rechten Szene teilgenommen habe, die vorliegende Tat stehe damit aber nicht im Zusammenhang.

Der 34-Jährige soll in der Nacht zum Montag seinen 40 Jahre alten Nachbarn mit einem Fleischermesser erstochen haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts des Totschlags. Demnach war es in der Wohnung des Beschuldigten zunächst zu einem Streit zwischen dem 34-Jährigen und seiner Mutter gekommen. Die Mutter habe daraufhin die Wohnung verlassen.