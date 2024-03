Prozess Messerangriff in Wildpark: Acht Jahre Freiheitsstrafe

Nach einer Messerattacke in einem Wildtierpark im Regionalverband Saarbrücken hat das Landgericht Saarbrücken am Freitag einen 23-Jährigen zu acht Jahren Haft verurteilt. Es sah ihn in zwei Fällen des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher und einmal mit schwerer Körperverletzung schuldig. Außerdem ordnete die Kammer seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Das teilte ein Sprecher des Landgerichts auf Anfrage mit.