Kriminalität Messerangriffe: So reagiert die Landesregierung und das fordert die Polizeigewerkschaft

Es ist vor allem die AfD, die immer wieder von der Landesregierung wissen will, „wie viele Delikte mit dem Tatmittel ‚ Messer’“ es in einem bestimmten Zeitraum gegeben hat. So frage AfD-Politiker Jan Bollinger im Mai wie die Kriminalität in der Stadt Bitburg sei. In der parlamentarischen Anfrage ging es neben Straftaten mit Messern – wie häufig in ähnlichen Anfragen der AfD-Fraktion – auch um die Herkunft der Täter.