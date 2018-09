später lesen Messerattacke in Westerburg: Anklage gegen Vater und Söhne Teilen

Nach einer Messerattacke im Westerwaldkreis hat die Staatsanwaltschaft Koblenz Anklage gegen drei Syrer erhoben. Einem 40-jährigen Mann und seinen 15 und 17 Jahre alten Söhnen werde versuchter Mord in Tateinheit mit vollendeter gefährlicher Körperverletzung zur Last gelegt, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit (Az: 2040 Js 26450/18). Der Vater müsse sich zudem wegen Bedrohung, sein 15-jähriger Sohn wegen einer vollendeten und einer versuchten Körperverletzung verantworten. dpa