Rund drei Wochen nach einer Messerattacke auf einen 24-Jährigen in Kaiserslautern geht die Polizei von einem gescheiterten Auftragsmord aus. Die beiden mutmaßlichen Täter hätten den Auftrag dafür vermutlich von einem 48-jährigen Mann erhalten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. dpa

Die Drei sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Der 24-Jährige war am 26. Juli mit Pfefferspray und einem Messer attackiert worden, er erlitt eine Schnittwunde und wurde im Krankenhaus behandelt. Die Täter flüchteten, sie wurden schließlich in Düsseldorf festgenommen. Weitere Einzelheiten teilte die Polizei nicht mit.

Pressemitteilung