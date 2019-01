später lesen Meteorologen erwarten im Hunsrück und der Eifel Dauerfrost FOTO: Uwe Zucchi FOTO: Uwe Zucchi Teilen

Wer sich in den kommenden Tagen im Freien aufhält, sollte sich dick einpacken - denn in Rheinland-Pfalz und dem Saarland breitet sich am Wochenende eisiges Winterwetter aus. Bereits für den Sonntag sagen Meteorologen für die Hochlagen von Eifel und Hunsrück leichten Dauerfrost voraus. dpa