Meteorologen warnen weiter vor glatten Straßen (Video)

Glatt und rutschig könnte es für Autofahrer auch noch am Wochenende werden: Nach den Minusgraden der vergangenen Tage sind die Temperaturen am Samstag wieder in den positiven Bereich gestiegen, tagsüber auf bis zu fünf bis sieben Grad. Dennoch müssen Autofahrer im Südwesten Deutschlands auch am Sonntag noch mit glatten Straßen rechnen. dpa/red

In den kommenden Tagen ziehen immer neue Niederschlagsgebiete über Rheinland-Pfalz und das Saarland hinweg, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die bringen je nach vorherrschender Temperatur Schnee oder Regen, der auf den noch immer kalten Böden frieren kann.

Am heutigen Samstag wechseln sich in der Reion Trier Wolken und Sonne ab, teils halten sich noch zähe Hochnebelfelder. Am Abend beginnt es von Südwesten her leicht zu regnen, auf den Höhen kann es noch Schnee geben. Die Temperaturen steigen am Samstag auf Ein Grad in Adenau und Kelberg und bis sieben Grad zwischen Traben-Trabach und Enkirch. Nachts fällt zunächst Regen und Schnee mit Glättegefahr, später wird es trocken. Die Tiefstwerte liegen laut DWD bei plus zwei bis minus Ein Grad.

FOTO: Stefan Puchner

Am Sonntag wieder Wolken und Sonne, im Laufe des Nachmittags leichter Regenfall. Die Temperaturen steigen auf milde sechs bis zwölf Grad.

Erst zum Wochenbeginn dürfte sich die Situation laut DWD entspannen. „Am Montag dürfte nichts mehr passieren, weil es dann zu warm ist“, sagte ein Meteorologe des Wetterdienstes am Samstag in Offenbach. Zum Wochenauftakt sagen die Wetterforscher Temperaturen zwischen sieben und elf Grad voraus.

In Saarbrücken wurde der am Freitag komplett eingestellte Busbetrieb wieder aufgenommen, wie die Stadtwerke mitteilten. Autofahrer müssen jedoch auch am Sonntag noch mit glatten Straßen rechnen.

Deutscher Wetterdienst