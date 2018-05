später lesen Metropolregion Rhein-Main will Gründer besser vernetzen FOTO: Fabian Sommer FOTO: Fabian Sommer Teilen

Die Metropolregion Frankfurt/RheinMain will bundesweit zum bevorzugten Ort für Existenzgründer werden. Am Montag wurde dazu eine neue Online-Plattform vorgestellt, mit der in der Metropolregion über die Ländergrenzen hinweg die 32 Gründerzentren vernetzt werden sollen. Das Portal gehört zur Initiative „Perform“ der kooperierenden Wirtschaftskammern aus Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern. dpa