Metzger und Buchautor Jürgen David: Mehr Respekt vor Fleisch

Jürgen David schneidet in einem Arbeitsraum der Metzgerei David ein Stück Fleisch. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild.

Worms Der Wormser Metzger und Buchautor Jürgen David (43, „Butcher's Revolution“) fordert mehr Wertschätzung für Fleisch. Im Endeffekt sei Fleisch sogar das am teuersten produzierte Lebensmittel der Welt, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

„Es kostet Futter, Energie, und am Ende noch ein Lebewesen“, meinte David. „Jede banale Leberwurst hat einen höheren Wert als der teuerste Champagner.“ David ist Metzger in der fünften Generation und in der Branche längst überregional bekannt - vor allem wegen Dry Aged Beef.