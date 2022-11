Abstimmung : Voting kürt Gillenfelder Metzgerei zur beliebtesten im Land

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Gillenfeld Eine Metzgerei in Gillenfeld in der Vulkaneifel ist bei einem Online-Voting des Gourmetmagazins Falstaff überraschend mit Abstand zur beliebtesten Metzgerei in Rheinland-Pfalz gekürt worden. Nominiert waren ausschließlich Betriebe aus der Region, darunter vier Trierer Fleischereien.

Das Wein- und Gourmetmagazin Falstaff hatte seine Leser dazu aufgerufen, Metzgereien für das Online-Voting nominieren. Gleich zehn Betriebe aus der Region landeten auf der Bestenliste.

Platz eins sicherte sich die Landmetzgerei Roden aus Gillenfeld. Sie erhielt 21 Prozent aller abgegebenen Stimmen. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Fleischerei Haag aus Trier (12 Prozent) und die Fleischerei Kaspari aus Trittenheim (11 Prozent).

Und so schnitten die sieben anderen Nominierten aus der Region Trier ab:

Fleischerei Klassen, Temmels: 11 Prozent

Fleischerei Martin, Trier: 10 Prozent

Fleischerei Herres, Schweich: 8 Prozent

Familienfleischerei Könen, Saarburg: 8 Prozent

Fleischerei Schmitt, Trier: 7 Prozent

Landmetzgerei Klos, Zerf: 7 Prozent

Fleischerei Adams, Trier: 5 Prozent

Metzgereien aus Koblenz, Ludwigshafen oder Mainz hatten es nicht unter die zehn Nominierten geschafft. Auch aus anderen Bundesländern standen Kandidaten zur Auswahl, so etwa auch fünf Metzgereien aus dem Saarland. Dort wurde die Metzgerei Petermann aus St. Ingbert zum Sieger gekürt.