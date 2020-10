Meuthen ruft bei AfD Saar zu einer „klugen Wahl“ auf

Saarbrücken Mit der Neuwahl des Landesvorstandes der AfD Saarland soll ein jahrelanger Machtkampf im zerstrittenen Landesverband beendet werden. „Ich hoffe, dass wir gemeinsam einen guten Neustart hinlegen, dass wir Gräben schließen“, sagte der sächsische Landtagsabgeordnete Carsten Hütter von dem von der AfD-Bundesspitze vor gut einem halben Jahr eingesetzten Notvorstand zum Start des Landesparteitags am Samstag in Saarbrücken.

AfD-Parteichef Jörg Meuthen, der zum Parteitag angereist war, rief zu einer „klugen Wahl“ auf. Es gebe in der Partei immer „einige wenige, die rücksichtslos immer wieder alles einreißen, was andere so mühsam aufzubauen versuchen“. Dabei sprach er sich indirekt für den Kandidaten Christian Wirth aus, der für die AfD im Bundestag sitzt - und als Landesvorsitzender kandidieren will. „Der macht solchen Unfug nicht“, sagte Meuthen.