Interview mit Michael Frisch, AfD-Landeschef aus Trier : „Demokratische Gesinnung von Joachim Paul ist über jeden Zweifel erhaben“

Trier/Mainz Nach seiner Wahl zum rheinland-pfälzischen AfD-Landeschef sprach der 62-jährige Trierer Michael Frisch im Kurz-Interview darüber, wie er die AfD wandeln will, ob er Joachim Paul vertraut und welches Amt er aufgeben will.

Frisch: Bei Joachim Paul geht um einen einzelnen Fall, der für Irritationen gesorgt hat und auch dafür, dass er nicht Landesvorsitzender geworden ist. Ich will nichts relativieren, sage aber auch deutlich: Ich sehe überhaupt keinen Hintergrund, ihm rechtsextremistisches Gedankengut zu unterstellen. Es geht darum, ob er die Wahrheit gesagt hat. Menschen beurteile ich nicht danach, was sie möglicherweise in der Vergangenheit getan haben, sondern wie ich sie in der täglichen Arbeit erlebe. Da ist die demokratische Gesinnung von Joachim Paul über jeden Zweifel erhaben.