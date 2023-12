Landwirtschaft Michael Horper ist Chef der Landwirtschaftskammer

Horper wurde am 7. Dezember auf sechs Jahre gewählt. Er tritt die Nachfolge des langjährigen Kammerpräsidenten Norbert Schindler an, der sein Amt nach 18 Jahren abgab. In seiner Antrittsrede unterstrich Horper die Funktion der Kammer als Fachanwalt für die Landwirtschaft. Er kündigte intensive Gespräche mit der rheinland-pfälzischen Landesregierung an.