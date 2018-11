später lesen Michael Patrick Kelly enthüllt Glocke FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Auf den Tag genau 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs hat der Musiker Michael Patrick „Paddy“ Kelly (40) in der Mainzer Christuskirche ein Zeichen für den Frieden gesetzt. Er enthüllte am Sonntag in dem evangelischen Gotteshaus im Rahmen seines Projekts „#PeaceBell“ eine aus Waffen geschmiedete Glocke. dpa