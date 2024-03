Sterneküchen Michelin-Sterne für Lokale in Rheinland-Pfalz und Saarland

In Rheinland-Pfalz haben insgesamt fünf Restaurants ihre drei beziehungsweise zwei Michelin-Sterne verteidigt. In dem am Dienstag vorgestellten „Guide Michelin“ für 2024 blieben das „schanz.restaurant.“ in Piesport und das „Waldhotel Sonnora“ in Dreis - beide im Kreis Bernkastel-Wittlich - als Drei-Sterne-Lokale aufgelistet. Ihre zwei Sterne verteidigten das „Purs“ in Andernach sowie das „L.A. Jordan“ in Deidesheim und das „Steinheuers Restaurant Zur Alten Post“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler.