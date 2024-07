Industrieschließung Trierer Michelin-Werk schließt Ende 2024 – Guilhem Vogel wird neuer Standortleiter

Nachdem sich Anfang des Monats herausstellte, dass die 88 Stellen des Trierer Reifenherstellers Michelin in Trier nicht mehr zu retten sein werden, steht nun fest, dass das Werk zum Ende dieses Jahres seine Türen an der Mosel für immer schließen wird. Zudem ist mit Guilhem Vogel ein neuer Standortleiter für das bestehen bleibende Michelin-Werk in Bad Kreuznach gefunden. Er soll auch das Trierer Industriewerk bis dahin abwickeln.