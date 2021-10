Milch-Lastwagen kippt um: Vollsperrung auf der B9

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift „Gesperrt“. Foto: David Young/dpa/Symbolbild

Oggersheim Wegen eines umgekippten Lastwagens ist die Bundesstraße 9 in Richtung Frankenthal ab dem Autobahnkreuz Oggersheim seit Mittwochmorgen gesperrt. Auch ein Fahrstreifen in der Gegenrichtung musste für die Bergungsarbeiten gesperrt werden, wie die Autobahnpolizei am Mittwoch mitteilte.

Der Fahrer eines mit Milch beladenen Lkw sei offenbar in der Kurve der Abfahrt auf die B9 zu schnell unterwegs gewesen und dadurch umgekippt. Das Fahrzeug kam in der Mitte der Fahrbahn zum Liegen. Nach Polizeiangaben blieb der Fahrer unverletzt.

Wegen der Verkehrsunfallaufnahme und den Aufräumarbeiten dauerte die Sperrung am Mittwochmorgen an.