Milde Temperaturen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Wolken leuchten im Abendlicht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Offenbach Milde Meeresluft sorgt in Rheinland-Pfalz und im Saarland für angenehme Temperaturen in der zweiten Wochenhälfte. 16 Grad am Donnerstag und bis zu 17 Grad am Freitag kann es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Dabei sei es wolkig, aber weitgehend trocken. In der Nacht zum Samstag soll starker Wind aufziehen. Für das Wochenende sagt der DWD Regen und im Bergland Schnee voraus. Örtlich sei mit Graupelgewitter zu rechnen.