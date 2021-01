Milde Temperaturen und etwas Sonne zur Wochenmitte erwartet

Eine Frau geht bei regnerischem Wetter über eine Straße. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Mainz/Saarbrücken Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich in den kommenden Tagen auf deutlich mildere Temperaturen einstellen. Der Grund ist eine Strömung, die Atlantikluft in die zwei Bundesländer bringt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Die Höchsttemperaturen liegen am Mittwoch zwischen 6 und 11 Grad. Im Tagesverlauf bleibt es überwiegend trocken. Am Nachmittag kann sich vor allem im Süden auch die Sonne zeigen.