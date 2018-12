später lesen Milde und graue statt weiße Weihnachten FOTO: Karl-Josef Hildenbrand FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Teilen

Zu Weihnachten wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland eher mild und grau statt kalt und weiß. An Heiligabend ist es wechselnd bewölkt, aber meist trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag vorhersagte. dpa