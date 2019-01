später lesen Milder Winter hält viele Stare in Rheinland-Pfalz FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Der Star ist der Star in der „Stunde der Wintervögel“: Der Singvogel mit dem weiß gepunkteten Federkleid ist Anfang Januar in Rheinland-Pfalz am häufigsten gesichtet worden. Er konnte so den im vergangenen Jahr noch meist beobachteten Haussperling auf den zweiten Platz verdrängen. dpa