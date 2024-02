Wetter Milder Wochenstart in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Zum Wochenstart bleibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland mild - die Sonne macht sich jedoch vielerorts rar. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte, wird es am Montag wechselnd bis stark bewölkt und weitgehend niederschlagsfrei. Am Nachmittag kann es entlang des Rheins größere Aufheiterungen geben. Den Prognosen zufolge wird es sehr mild bei Höchstwerten zwischen 10 und 14 Grad, im höheren Bergland um 8 Grad. Es weht ein mäßiger, teils frischer Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen, in Gipfellagen sind laut DWD Sturmböen wahrscheinlich.