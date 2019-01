später lesen Milderes Urteil in Berufungsverfahren für Atomwaffengegner FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Twittern

Teilen



Eineinhalb Jahre nach einer Protestaktion auf dem Militärstützpunkt Büchel in der Eifel hat ein Atomwaffengegner in einer Berufungsverhandlung in Koblenz ein milderes Urteil erreicht. Der Vorsitzende Richter Martin Junker verkündete am Mittwoch im Landgericht eine Geldstrafe von 25 Tagessätzen zu je 30 Euro, also insgesamt 750 Euro. dpa