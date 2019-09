Mildes Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach Die erste Septemberwoche beginnt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mild und überwiegend trocken. Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach bleibt es am Montag schwach bewölkt bei Temperaturen bis 23 Grad.

In der Nacht kühlt es sich dann auf 6 bis 9 Grad ab, in der Eifel können die Temperaturen gebietsweise auf 2 Grad fallen.