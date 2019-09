Militärische Sanitätsdienste rücken zusammen

Koblenz Die militärischen Sanitätsdienste von 14 Staaten wollen enger zusammenarbeiten. Hochrangige Vertreter der Sanitätsdienste unterzeichneten am Dienstag in Koblenz eine entsprechende Erklärung, wie der Sanitätsdienst der Bundeswehr mitteilte.

Die Federführung liegt laut dem Sanitätsdienst der Bundeswehr bei Deutschland. Es geht um die internationale Koordination zum Beispiel bei der Behandlung von Verwundeten und der Beschaffung von Material. Auch Einsatzplanungen etwa von Nato und EU sollen harmonisiert werden. Eine unnötige Doppelnutzung von Fähigkeiten und Ressourcen soll vermieden werden. „Immerhin leben 90 Prozent der EU-Bürger in einem Mitgliedsland der Nato“, erklärte der Generalarzt Kowitz. Der Umfang der Sanitätsdienste von EU und Nato sei in den vergangenen Jahrzehnten reduziert worden.

An diesem Mittwoch (4. September) war in Koblenz eine militärische Zeremonie mit dem Heeresmusikkorps und den Fahnen der beteiligten Nationen geplant. In der Rheinkaserne in der Rhein-Mosel-Stadt hat das Projekt MMCC/EMC seinen Sitz.