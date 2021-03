Militär : Leben, wo andere den Luftkrieg üben

Trier Berlin und die Bundeswehr halten entscheidende Zahlen zwar zurück. Doch die Recherche zeigt, dass Fluglärm in Deutschland sehr ungleich verteilt ist. Zu Lasten der Region.

Relinde Risch ist der Ruhe wegen in den Trierer Höhenstadtteil Kernscheid gezogen. Kein Durchgangsverkehr, im Garten zwitschern die Vögel und die Natur ist ganz nahe. „Jetzt überlege ich wirklich, von Trier wieder wegzuziehen“, sagt die Seniorin.

Grund dafür ist der militärische Fluglärm. Im Winter belaste sie dieser „bis tief in die Nacht hinein“ und auch eine Mittagsruhe gebe es nicht. Der Nachbar dürfe mittags sein Gras nicht mähen, während am Himmel schwere Bomber Kriegsszenarien üben. Besonders schlimm seien die F-16. „Die donnern hier durch, drehen ihre Kreise und kommen immer wieder“, sagt Risch, die sich von ihren Kindern nun einen lärmschluckenden Kopfhörer wünscht.

Die Kernscheiderin ist mit ihrem Problem nicht alleine. Immer wieder melden sich lärmgeplagte Bürger aus der Südeifel, vom Saargau, aus Trier oder dem Hunsrück beim TV. Auch Politikern ist das Problem bewusst. Mitte März schrieb der Trierer SPD-Landtagsabgeordnete Sven Teuber in einem offenen Brief an Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer: „Anwohner berichteten mir, dass sie mittlerweile Hemmungen haben, sich mit ihren Kindern (vor allem Kleinkindern) im Freien zu bewegen.“ Die Flugaktivität beeinträchtige die Lebensqualität.

Was Risch nicht bewusst war und was sich im Höhenstadtteil nun stärker bemerkbar macht als im Tal: Trier liegt – wie weite Teile der Region – unter der am stärksten genutzten Übungsflugzone für Militärjets in Deutschland. Unter der TRA Lauter.

Was ist die TRA Lauter?

TRA steht für „Temporary Reserved Airspace“, also einen vorübergehend reservierten Luftraum. Die „TRA Lauter“ ist eine in vier Quadranten aufgeteilte Zone für militärische Übungsflüge über der Region Trier, dem Saarland und der Westpfalz. Sie deckt sich mit dem deutschen Teil der internationalen Übungszone Polygone. Dort trainieren deutsche, französische und US-Piloten den elektronischen Luftkampf: Sie üben Angriffe auf Radarstellungen und Panzer oder weichen Raketen aus. Teil der Polygone ist laut Verteidigungsministerium auch „ortsfeste Infrastruktur“ – Bedrohungssimulatoren, Stellungen, ein Koordinationszentrum und Lagerhallen. Da eine Vielzahl der Missionen in mittleren bis großen Höhen stattfinden, müssten sie vom restlichen Flugverkehr entflochten werden. Dafür benötige man Räume wie die TRA Lauter, die für den zivilen Flugverkehr gesperrt werden können.

Welche Regeln gelten in der TRA Lauter?

Flugzeiten: Militärischer Flugbetrieb ist nach Auskunft des Luftfahrtamts der Bundeswehr außer an Feiertagen montags bis donnerstags zwischen 8 und 23.30 Uhr möglich und und freitags von 8 bis 12 Uhr. „Um dem nächtlichen Ruhebedürfnis der Bevölkerung Rechnung zu tragen“, müssen Jets zwischen Mai und September um 21 Uhr stoppen.

Flughöhen: Der reservierte Luftraum beginnt in etwa 3000 Metern Höhe.

Grundsätzlich müssen Kampfflugzeuge in Deutschland eine Mindestflughöhe von 300 Metern einhalten. Allerdings sind nach vorheriger Anmeldung auch Tiefflüge in 150 Metern über Grund möglich. Über Städten mit mehr als 100 000 Einwohnern sind mindestens 600 Meter vorgeschrieben. Die deutsche Luftwaffe habe im Jahr 2020 genau 272 Flugstunden mit Tiefflug genutzt, teilt das Amt mit. Genehmigt waren 650.

Kritisch hinterfragt: Wie viel wird in der TRA Lauter wirklich geflogen?

Diese Frage ist ebenso heikel wie umstritten und belastbare Antworten sind nicht zu bekommen. Die Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Anfrage der linken Bundestagsabgeordneten Brigitte Freihold aus Kaiserslautern zeigt, dass die TRA Lauter an 223 Tagen insgesamt 728 Stunden lang genutzt wurde. Das sind mehr als drei Stunden täglich. Schon mit diesen Zahlen toppt die Flugzone alle anderen in Deutschland. Keine andere wird an mehr Tagen genutzt. So wird die TRA Sachsen bloß an 66 Tagen im Jahr je eine Stunde genutzt. Oder die TRA Münsterland an 154 Tagen je eine Stunde. Einzig die Zahlen der TRA Weser (220 Tage, drei Stunden) kommen jener der TRA Lauter nahe.

Allerdings sagt all dies noch überhaupt nichts darüber aus, wie groß der Fluglärm ist. Denn völlig unklar bleibt, wie viele Flugzeuge eigentlich unterwegs sind. Über deren Zahl gibt das Luftfahrtamt auf TV-Anfrage keine Auskunft. Auch die Zahl der „summierten Flugstunden“ wird nicht genannt. „Wir ahnen auch warum. In der TRA Lauter sind sehr viele Kampfjets gleichzeitig in der Luft. Das bedeutet auch, dass der Lärm nicht abreißt: Wenn ein Flugzeug weg ist, ist das nächste schon da“, sagt Holger Marzen aus Nonnweiler, der sich in einer Bürgerinitiative gegen Fluglärm engagiert.

Kritisch hinterfragt: Wie gerecht wird der Lärm verteilt?

Auf die Frage, ob und warum die TRA Lauter weiter die am intensivsten genutzte der Republik ist, antwortet das Luftfahrtamt ausweichend: Die TRA Lauter werde in „gleichbleibendem Verhältnis“ genutzt.

„Die erzählen, dass die ,Flüge’ gleichverteilt seien“, sagt Marzen, dessen Bürgeriniative mit eigenen Radargeräten verfolgt, wie viel in der TRA Lauter los ist. „Das ist eine Nebelkerze.“ „Flüge“ seien eine erfundene Größe, „Ein Dutzend F-16 der USAF, die bei uns 1 1/2 Stunden in der Luft sind, werden genauso als ein einziger ,Flug’ gezählt wie zwei Eurofighter, die eine halbe Stunde woanders fliegen“, sagt Marzen.

Im Spitzenmonat Juli 2020 gab es in der TRA Lauter 82 „Übungsflüge“. Die Verweildauer lag jeweils bei mehr als 70 Minuten. Wie viele Flugzeuge unterwegs waren: Dazu erhält man keine Angaben.

Nicht nur Marzen, auch der Trierer Landtagsabgeordnete Sven Teuber ärgert sich über das Verteidigungsministerium. Anders als behauptet, treffe es nicht zu, dass der Fluglärm gleichmäßig über Deutschland verteilt sei. Die „überwältigende Anzahl der Flüge“ finde in der TRA Lauter statt, schreibt Teuber in einem offenen Brief an die Verteidigungsministerin. Da mehrere Einzelflüge als ein einzelner „Flug“ zusammengefasst würden, seien die Daten aus den verschiedenen Übungszonen überhaupt nicht vergleichbar.

Wer nutzt die TRA Lauter?

Zu den Hauptnutzern zählen laut Luftfahrtamt die Taktischen Luftwaffengeschwader der Bundeswehr aus Büchel und Nörvenich, sowie der 52nd Fighter Wing Spangdahlem der US-Air Force. Aber auch belgische, französische oder niederländische Jets üben dort. Die Bürgerinitiative klagt, dass neuerdings „extrem laute F35“ aus den Niederlanden über der Region üben. Es ist die einzige Flugzone in Deutschland, wo mit 52 Prozent mehr ausländische als deutsche Streitkräfte trainieren.

Woher weiß die Bürgerinitiative, was in der TRA Lauter los ist?

„Wir haben eigene Radarstationen“, sagt Marzen, sogenanntes Sekundärradar. Die Maschinen würden vom Radar der Flugsicherung oder von Flughäfen angestrahlt und antworteten mit einer Kennung. Diese Kennung könne man mit preisgünstiger Hardware empfangen.

Für jeden Tag listet die Seite www.fluglaerm-kl.de detailliert auf, welche Jets wie lange trainiert haben. Diesen Montag war laut Bürgerinitiative richtig viel los: Zahlreiche F-16 der Air Force trainierten, dazu Tornados aus Büchel (Eifel) und Jagel (Schleswig-Holstein) sowie Eurofighter aus Nörvenich (Nordrhein-Westfalen). Insgesamt wurden vier Stun­den und 44 Mi­nu­ten lang Kampf­jet­flü­ge er­fasst. In die­ser Zeit seien sum­miert über al­le Ma­schi­nen 24 Flug­stun­den und 31 Flug­mi­nut­en an­ge­fal­len, in de­nen ca. 147 100 Li­ter mi­li­tä­ri­scher Treib­stoff JP 8 in Lärm, etwa 405 996 Kilo CO 2 und 1177 Kilo Stick­oxi­de um­ge­wan­delt wur­den. Das entspreche ei­ner ge­fah­re­nen Stre­cke von rund 2,5 Millionen Kilometern mit dem Au­to. Zudem habe die Air Force gegen 16 Uhr einen Überschallknall verursacht, der zwischen St. Wendel und dem Bostalsee zu hören war. Ähnliche Berichte gibt es für jeden Wochentag.

Die Kritik

Bürger, die Bürgerinitiative, Kommunen und Politiker üben schon lange Kritik an der intensiven Nutzung der TRA Lauter. Vor allem wegen des störenden Lärms und seiner gesundheitlichen Auswirkungen. Kinder und Tiere würden erschreckt und eingeschüchtert. Kommunikation und Konzentration gestört. Touristen vertrieben. Aber auch „Dreck“, „Kerosin“ oder Sicherheitsbedenken führen die Fluglärmgegner an. Der Trierer SPD-Politiker Sven Teuber kritisiert zudem vermehrte Tiefflüge, „die aufgrund ihrer niedrigen Höhe unter der TRA Lauter stattfinden (diese beginnt erst ab 3000 Metern) und somit gar nicht registriert werden und nicht in die Statistik eingehen“. Die Bürgerinitiative wehrt sich zudem gegen „eine Diskriminierung durch bewusst herbeigeführte Konzentration militärischer Übungsflüge“ in der Region. Auch Betankungsübungen und Überschallknalle sind in der Kritik. 31 davon zählte die Initiative 2020 insgesamt.

Forderungen

Der Trierer Stadtrat hat Ende 2020 eine Resolution verabschiedet, um den Lärm über Trier zu reduzieren. Er fordert, die Flugzeiten von Montag bis Donnerstag auf 8 bis 12 und 14 bis 17 Uhr zu reduzieren.

Die Bürgerinitiative fordert, die Betriebszeiten im Lauf der Jahre noch stärker einzuschränken und die Zone dann 2026 ganz zu schließen. Bis dahin sollen Übungs­flü­ge gerechter über Deutschland verteilt werden. Auch fordert die Initiative, die Polygone-Anlagen abzubauen und Luftbetankungen über besiedeltem Gebiet zu verbieten.

Die Reaktion

Das Luftfahrtbundesamt teilt mit, die Belastungen der Bevölkerung durch militärischen Flugbetrieb sei allen Verantwortlichen bewusst. Man habe die Öffnungszeiten der TRA Lauter freitags und im Sommer bereits freiwillig verkürzt und die Flughöhe bei 266 Missionen auf mindestens 4000 Meter angehoben. Das Verteidigungsministerium sei bestrebt, den Flugbetrieb „möglichst gleichmäßig zu verteilen, um eine übermäßige Belastung einzelner Regionen zu verhindern“. Diese Bemühungen fänden ihre Grenze, „wenn signifikante negative Auswirkungen auf die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte zu erwarten sind“.

Marzen geht davon aus, dass der Fluglärm sich auch deshalb in der TRA Lauter konzentriert, weil die Zone eine Forderung der US-Air Force war. Diese hatte damit gedroht, die Airbase Spangdahlem zu schließen, wenn nicht Voraussetzungen fürs Training geschaffen würden. Das geht aus einem dem TV vorliegenden Brief von 2001 hervor, den das Bonner Verkehrsministerium an Eurocontrol schickte.

Die Zukunft

Ob Relinde Risch auf ihrer Terrasse doch noch die ersehnte Ruhe findet? Wohl kaum. Das Luftfahrtamt macht deutlich, dass eine Schließung der TRA Lauter nicht infrage kommt. Die Erfüllung der Aufgaben der Luftstreitkräfte erfordere „eine fundierte fliegerische Ausbildung und kontinuierliches Üben“.

Erst gab es einen Überschallknall, dann zeichneten sich am Himmel über Saartal und Konzer Tälchen diese Linien ab. Wie weite Teile der Region liegt es unter der militärischen Flugübungszone TRA Lauter. Das Foto wurde aufgenommen am 14. Oktober 2019. Foto: TV/Katharina de Mos

Luftbetankung über dem Saartal Foto: TV/Katharina de Mos

So sah der militärische Flugbetrieb 2020 in Deutschland aus. Foto: TV/Bürgerinitiative gegen Fluglärm, Bodenlärm und Umweltverschmutzung