Luftwaffe Warum Luftwaffenjets aus Büchel auf die Eifeler US-Airbase Spangdahlem verlegt werden

Das Bäumchen-wechsel-dich-Spiel des auf dem Luftwaffenstützpunkt Büchel stationierten Jagdgeschwaders geht weiter: Seit diesem Freitag sind zwölf Tornados vorübergehend auf der US-Airbase Spangdahlem stationiert. Die Militärmaschinen würden dort in den nächsten drei Wochen gemeinsam mit ihren amerikanischen Kollegen trainieren, sagte Geschwader-Kommandeur Oberst Thomas Schneider in Spangdahlem. Mit den Tornados kommen laut Schneider rund 70 Piloten, Techniker und Unterstützungskräfte auf den US-Stützpunkt. Beim Flugbetrieb werde man Rücksicht auf die Bevölkerung nehmen, kündigte der Oberst an und sprach von einem „abgespeckten Flugprogramm“. Konkreter wurde der Bücheler Kommandeur allerdings nicht.