Chemiekonzern Milliardenschweres Sparprogramm und weiter Jobabbau bei BASF

An seiner China-Strategie will das BASF-Management wegen der aus seiner Sicht großen Marktchancen nicht rütteln, betonte Brudermüller. Der Konzern hatte jüngst angekündigt, Anteile an seinen beiden Gemeinschaftsfirmen im chinesischen Korla zu verkaufen. Hintergrund waren Berichte über mögliche Menschenrechtsverletzungen. In den beiden Joint Ventures gab es laut BASF jedoch keine Hinweise darauf. Kritiker fürchten, dass BASF sich mit großen Investments in China zu sehr abhängig von dem Regime in Fernost macht.