Millionen erschlichen: Staatsanwaltschaft ermittelt

Koblenz Wegen Veruntreuung von Arbeitsentgelt, Schwarzarbeit sowie anderer Taten hat die Staatsanwaltschaft Koblenz Anklage gegen drei Männer erhoben. Die Männer im Alter zwischen 36 und 51 Jahren sollen der Behörde zufolge in Rheinland-Pfalz und im Saarland Scheinrechnungen erstellt beziehungsweise angekauft haben.

Im Zentrum der Ermittlungen steht ein 51 Jahre alter Mann, der eine Firma im Sicherheitsgewerbe in Rheinhessen betreibt. Laut Staatsanwaltschaft sitzt er in Untersuchungshaft. Er soll Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von über drei Millionen Euro hinterzogen haben. Dazu habe er Scheinfirmen genutzt, die an die von ihm geführte Firma Rechnungen für nie geleistete Arbeiten ausgestellt hätten. Der Mann habe die Rechnungen bezahlt und diese Beträge abzüglich einer Provision wiederum in bar zurückerhalten. Mit diesem Geld habe er dann „nicht oder nicht ordnungsgemäß“ zur Sozialversicherung angemeldete Schwarzarbeiter bezahlt.