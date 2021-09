Millionen für Batteriezellfertigung

Kaiserslautern In Kaiserslautern sollen in wenigen Jahren Batteriezellen für Elektrofahrzeuge gefertigt werden. Die Partner sehen das Projekt auch als Meilenstein für die Transformation der Automobilindustrie hin zu nachhaltigen Antrieben.

Die geplante Batteriezellfertigung am Opel-Standort Kaiserslautern wird mit Steuergeld in Höhe von rund 437 Millionen Euro unterstützt. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) übergaben am Donnerstag den Förderbescheid. „Wir wollen, dass die innovativsten, nachhaltigsten und effizientesten Batterien aus Deutschland und Europa kommen“, sagte Altmaier bei der Übergabe in der pfälzischen Stadt. Es sei ein großer Schritt zur Ermöglichung von Klimaschutz und ökologischer Transformation. „Und gleichzeitig ein großer Schritt zum Erhalt der industriellen Basis Europas, Frankreichs und Deutschlands.“