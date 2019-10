Millionenprogramm zum Schutz vor häuslicher Gewalt

Der Schatten einer Frau und eine Person die eine Faust ballt. Foto: Mikko Stig/Lehtikuva/dpa.

Berlin/Mainz Frauen sollen in Deutschland besser vor Angriffen und häuslicher Gewalt geschützt werden. In den kommenden Jahren will der Bund 120 Millionen Euro zur Verfügung stellen, um die Hilfsangebote für Betroffene auszubauen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Familienministerin Franziska Giffey (SPD) sowie Vertreter von Ländern und Kommunen haben am Montag in Berlin Details des entsprechenden Programms „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ vorgelegt.

„Jede dritte Frau in Deutschland wurde bereits Opfer von körperlicher oder sexualisierter Gewalt“, sagte die rheinland-pfälzische Frauenministerin Anne Spiegel (Grüne). Noch immer fänden nicht alle Frauen die Unterstützung, die sie benötigten. Bund, Länder und Kommunen wollen über ihr Programm das Thema Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt auch verstärkt in die Öffentlichkeit tragen, um betroffene Frauen besser über Hilfsangebote zu informieren.