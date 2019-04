später lesen Millionenschaden bei Brand in Firmenhalle in Morschheim Teilen

Bei einem Brand in einer Firmenhalle in Morschheim im Donnersbergkreis soll ein Schaden in Millionenhöhe entstanden sein. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer in dem Gebäude am späten Dienstagabend aus. dpa