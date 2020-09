Millionenschaden bei Brand in Lagerhalle in Neumagen-Dhron

Das Blaulicht eines Feuerwehrfahrzeuges blinkt während eines Einsatzes. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Neumagen-Dhron Beim Brand in einer Lagerhalle in Neumagen-Dhron (Bernkastel-Wittlich) ist ein Millionenschaden entstanden. Eine Person sei mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Samstag in Bernkastel-Kues mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa