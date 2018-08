später lesen Millionenschaden nach Brand in Landwirtschaftsbetrieb FOTO: Carsten Rehder FOTO: Carsten Rehder Teilen

Ein Feuer in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Lörzweiler (Kreis Mainz-Bingen) hat einen Sachschaden von geschätzt rund einer Million Euro verursacht. Verletzt wurde bei dem Brand am Donnerstag niemand, wie ein Polizeisprecher in Oppenheim sagte. dpa