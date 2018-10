später lesen Millionenschäden durch Betrug im Gesundheitswesen Teilen

Twittern

Teilen



Auch in Rheinland-Pfalz entstehen große Schäden durch Betrug im Gesundheitswesen - sei es in Arztpraxen, bei Pflegediensten oder in Apotheken. Versicherungen sprechen von Beträgen in Millionenhöhe. dpa