Sexismus-Debatte : Millionenspektakel Rheinkirmes ohne Partysong „Layla“

Düsseldorf Nach dem Volksfest in Würzburg untersagt auch die riesige Kirmes in Düsseldorf den Partyhit „Layla“. Der Veranstalter - ein traditionsreicher Schützenverein - zeigt sich entsetzt über den Inhalt des Liedes. Nicht alle sind einverstanden.

Nachdem die Schützen zugesagt hätten, dass das Lied in Festzelten und Fahrgeschäften unterbunden werden soll, habe man vonseiten der Stadt keinen Anlass für ein Verbot gesehen, so eine Sprecherin. Man habe als Verwaltung dafür aber „auch keine Rechtsgrundlage“ gesehen.

Kirmes-Organisator Thomas König erläutert, dass das Verbot des Schützenvereins für das Festzelt der Schützen gelte und an die Schausteller lediglich eine Empfehlung gegangen sei, das Lied nicht zu spielen. Warum an diesem Stück jetzt ein Exempel statuiert werden soll, erschließe sich ihm persönlich nicht ganz, bekennt er. „Der Gangster-Rap ist deutlich frauenfeindlicher. Meine Kinder haben mich für bekloppt erklärt.“

Die Schausteller und Bierzeltbetreiber zeigten sich unterdessen kooperativ, was „Layla“ angeht: „Ist eh' nicht in unserem Programm“, „Passt gar nicht in unser Musikkonzept“, „Können wir gut mit leben“ bis „Wir wollen ja wiederkommen dürfen“, sagten sie am Mittwoch auf Nachfrage.